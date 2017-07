Detido suspeito de pertencer a grupo que assaltava bancos e estações dos CTT

Outros três elementos do grupo estão em prisão preventiva desde maio.

10.07.17

pub

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem, de 63 anos, suspeito de pertencer a um grupo que assaltava à mão armada bancos e estações dos CTT na região Centro do país.



A Diretoria do Centro da PJ refere em comunicado que deteve "o quarto elemento de um grupo de suspeitos, presumíveis autores de vários crimes de roubos a estações dos CTT e a agências bancárias", perpetrados com recurso a armas de fogo, ocorridos entre janeiro e abril.



Nas diversas diligências de prova realizadas, a PJ encontrou e apreendeu "alguns artigos relacionados com os crimes em investigação".



O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações diárias junto das autoridades policiais da área de residência.



Os outros elementos do grupo detidos anteriormente pela PJ encontram-se em prisão preventiva desde o mês de maio, indica a nota.



"Os assaltantes, todos com passado criminal, são os presumíveis autores de vários roubos à mão armada, nomeadamente aos CTT de Bustos - Oliveira do Bairro, de Amor - Leiria, de Louriçal - Pombal, de Albergaria-a-Velha, da Curia - Anadia e a uma agência bancária localizada em Pataias, Alcobaça", segundo a fonte.