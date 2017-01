PJ deteve mulher que roubou 43 mil euros ao patrão

Foi apreendido material informático que vai ser examinado pela polícia portuguesa para tentar identificar suspeitos.



A PJ alerta que quem aceder ilegalmente a canais codificados de cabo, satélite ou fibra arrisca uma pena até três anos de prisão.



A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de uma mulher que usou os códigos dos cartões bancários do patrão para lhe tirar cerca de 43 mil euros, durante quase um ano.Segundo a Unidade de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica, a mulher fazia trabalho doméstico em casa do lesado, na zona de Lisboa, e abusou de uma relação de confiança, usando os cartões para levantar dinheiro para si.A mulher foi presente a um primeiro interrogatório judicial e as autoridades apreenderam vários objetos adquiridos com o dinheiro que conseguiu retirar ao patrão.