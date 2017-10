Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ deteve reformado suspeito de crime de roubo à mão armada na Maia

Por Lusa | 12:11

Um homem de 70 anos, serralheiro civil aposentado e sem antecedentes criminais, foi esta terça-feira detido pela Policia Judiciária pela presumível autoria de crime de roubo agravado, ocorrido segunda-feira num posto de abastecimento de combustíveis em Gueifães, Maia.



Em comunicado, a PJ esclarece que "o suspeito abordou a funcionária do estabelecimento e, sob coação e ameaça do uso de arma de fogo, apoderou-se da quantia existente em caixa".



De acordo com a PJ, nas diligências efetuadas "foi possível apreender uma réplica de arma de fogo, presumivelmente utilizada para o cometimento do crime, assim como a totalidade do dinheiro roubado".



O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.