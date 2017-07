Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ deteve seis pessoas suspeitas de tráfico de droga no Funchal

Detidos têm idades compreendidas entre os 21 e os 31 anos.

Por Lusa | 17:37

A Policia Judiciária através do Departamento de Investigação Criminal do Funchal deteve seis homens pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, foi esta quarta-feira anunciado.



As detenções verificaram-se nas zonas do Funchal e Santa Cruz, cinco das quais em cumprimento de mandados judiciais e uma em flagrante delito, e foram precedidas de várias buscas, domiciliárias e em viaturas.



"Durante a investigação que decorria desde o início do ano - diz o comunicado - foram realizadas cinco apreensões de haxixe em datas e quantidades diferenciadas que, no total, ultrapassavam as 6.500 doses individuais".



Nas buscas foram igualmente apreendidas cerca de 120 doses individuais de haxixe, 45 de cocaína, 25 micro selos de LSD, dinheiro, vários telemóveis, um computador portátil, moinhos e uma balança de precisão.



Os detidos, com idades compreendidas entre os 21 e os 31 anos, irão ser presentes às autoridades judiciais esta quarta-feira para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.