PJ deteve sete homens por tráfico de droga

Buscas efetuadas no Funchal, Oeiras e Sintra.

Por Lusa | 23:20

A Polícia Judiciária (PJ) deteve sete homens com idades entre os 21 e os 24 anos, suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes numa investigação desenvolvida na Madeira, foi hoje anunciado.



Em comunicado, a PJ indica que as detenções aconteceram no decorrer de uma investigação em curso desde fevereiro deste ano, pelo Departamento do Funchal, que incluiu buscas, "doze das quais domiciliárias, nas áreas do Funchal, Oeiras e Sintra", contando com a colaboração das equipas cinotécnicas da Guarda Nacional Republicana (GNR).



No mesmo documento, a PJ refere que "cinco dessas detenções foram realizadas em cumprimento de mandados judiciais e duas em flagrante delito".



Menciona também que foram realizadas "quatro apreensões de haxixe em datas e quantidades diferenciadas que no total ultrapassavam os dez quilos, o que equivale a cerca de vinte e uma mil e trezentas doses individuais", além de dinheiro, telemóveis, computadores portáteis e balanças de precisão.



A informação indica que os detidos foram presentes às autoridades judiciais para primeiro interrogatório judicial, tendo três ficado em prisão preventiva.



Quanto aos restantes ficaram sujeitos às medidas de coação de proibição de ausência da Região Autónoma da Madeira, impedimento de contacto com os outros envolvidos e a apresentações bissemanais às autoridades policiais.