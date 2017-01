PJ deteve suspeito de abusar sexualmente de criança de 13 anos

O detido, sem profissão conhecida, incorre ainda no crime de pornografia de menores, por fotografar e filmar a jovem em poses de natureza sexual.



Após o primeiro interrogatório judicial, o tribunal proibiu o suspeito, que não tem antecedentes criminais, de contactos com a vítima e determinou-lhe apresentações periódicas às autoridades.



Um homem de 48 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) no concelho de Carregal do Sal por suspeita de crime de abuso sexual de uma rapariga de 13 anos, anunciou esta quinta-feira a Diretoria do Centro.Fonte da PJ disse à agência Lusa que a menor estava a ser abusada sexualmente desde o verão de 2016, tendo os factos sido denunciados pelos pais da vítima.A detenção ocorreu na terça-feira naquele concelho do distrito de Viseu.