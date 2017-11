Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém suspeito de violar e agredir namorada menor

Vítima era também agredida "reiteradamente" pelo arguido, incluindo na escola, em Arcos Valdevez. .

Por Lusa | 16:09

A Polícia Judiciária de Braga deteve na zona de Arcos de Valdevez um homem de 18 anos suspeito de, ao longo dos últimos meses, abusar sexualmente e agredir uma menor de 15 anos, sua namorada, anunciou esta quinta-feira aquela autoridade.



Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) refere que a investigação foi iniciada em junho, por crime de autodeterminação sexual.



No decorrer da investigação, a PJ recolheu indícios da prática dos crimes de atos sexuais com adolescentes, pornografia de menores, perseguição agravada e violência doméstica.



Segundo a PJ, a menor era também agredida "reiteradamente" pelo arguido, então seu namorado, incluindo na escola.



"Por não aceitar a separação, num crescendo de atos de violência, o suspeito agrediu e perseguiu ainda a mãe da menor e outros familiares, tendo também na sua posse, e com vista à partilha informática, fotos íntimas da menor", acrescenta o comunicado.



O detido, sem ocupação profissional, vai ser apresentado às autoridades judiciárias competentes para aplicação das respetivas medidas de coação.