PJ deteve suspeito de agressões violentas em Oliveira de Azeméis

Suspeito usou garrafa para bater na cabeça da vítima, que ficou em estado grave.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem suspeito de ter agredido um homem de 53 anos, em Oliveira de Azeméis, na sequência de confrontos verbais e físicos entre um grupo de indivíduos, informou esta quarta-feira aquela força policial.



Segundo um comunicado da PJ, a agressão ocorreu na madrugada do passado sábado, cerca das 03h45, junto a um bar na zona industrial de Oliveira de Azeméis.



O suspeito terá desferido uma pancada com a base de uma garrafa de cerveja na cabeça da vítima, provocando-lhe ferimentos graves.



A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros de Oliveira de Azeméis e foi transportada para o Hospital de Santa Maria da Feira.



Mais tarde, foi transferida para o Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia e, de acordo com a PJ, corre perigo de vida.



O suspeito, de 19 anos, está indiciado por um crime de ofendas à integridade física qualificada.