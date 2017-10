Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ deteve suspeito de pornografia de menores através das redes sociais

Homem de 25 anos detido em Amares convenceu menores a mandar-lhe fotos de cariz sexual.

Por Lusa | 13:42

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga deteve em Amares um homem de 25 anos suspeito do crime de pornografia de menores, praticado através das redes sociais.



Em comunicado, a PJ refere que o detido, através das redes sociais, "entabulava conversação com os menores, divulgando e solicitando fotos de cariz sexual, que depois partilhava na internet".



A PJ apreendeu-lhe ainda os suportes informáticos que continham imagens com aqueles conteúdos.



O detido, sem ocupação laboral, vai ser levado às autoridades judiciárias, para interrogatório e aplicação das respetivas medidas de coação.