Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ deteve suspeito de roubo e sequestro em Santa Maria da Feira

Agressores obtiveram o código secreto dos cartões bancários, mediante "violentas agressões e ameaças à vida", conseguindo levantar mais 100 euros.

Por Lusa | 11:21

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem de 18 anos suspeito de estar envolvido no roubo e sequestro de um homem de 26 anos, na madrugada da passada quinta-feira, em Santa Maria da Feira, anunciou esta qsexta-feira aquela autoridade.



Segundo um comunicado da PJ, a vítima terá marcado um encontro com uma ex-namorada, pelas redes sociais, para a residência do atual namorado desta, para todos conviverem e consumirem estupefacientes.



"O referido namorado, porém, em conluio com um terceiro, viria a agredir violentamente a vítima e a manietá-la, apropriando-se dos bens que aquela possuía, nomeadamente, telemóveis, cartões bancários e cerca de 500 euros em numerário", refere a mesma nota.



De acordo com os investigadores, os agressores obtiveram o código secreto dos cartões bancários, mediante "violentas agressões e ameaças à vida", conseguindo levantar mais 100 euros.



O homem foi depois amordaçado, amarrado e colocado na bagageira da sua própria viatura, tendo sido abandonado num local ermo de Santa Maria da Feira, onde conseguiu libertar-se e pedir ajuda às autoridades policiais locais.



"Das diligências efetuadas de imediato, foi possível a localização e apreensão de alguns dos bens da vítima e a detenção de um dos autores", adianta a PJ.



O detido, soldador, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.