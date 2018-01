PJ encontra engenho incendiário no Pinhal de Leiria

Judiciária ainda não conseguiu identificar os autores.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a possibilidade de ter havido mão criminosa, "com dolo", por detrás dos incêndios do Pinhal de Leiria, depois de ter recuperado um engenho – com uma pinha no interior – próprio para provocar ignições.



A investigação continua para apurar os possíveis responsáveis, mas, para já, ainda não foi ninguém identificado.



Os incêndios de 15 de outubro destruíram 80 por cento da cobertura vegetal do Pinhal do Rei.



Esta segunda-feira, o ministro da Agricultura estará no pinhal para dar início ao processo de reflorestação.