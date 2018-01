Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ faz buscas em esquadra da PSP da Brandoa

Em causa estão relações suspeitas entre polícias e empresários locais.

A Polícia Judiciária realizou na manhã desta sexta-feira buscas na esquadra da PSP da Brandoa, na Amadora, em articulação com o Ministério Público de Sintra.



Em causa está uma investigação a relações consideradas suspeitas entre elementos policiais e empresários das áreas da construção civil e obras rodoviárias. Segundo uma nota da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), as buscas realizaram-se na sequência da instauração de um inquérito para investigar crimes de corrupção passiva e ativa e de abuso de poder, "no âmbito de condutas relacionadas com atividade desenvolvida por agentes de autoridade no desempenho das suas funções, designadamente na fiscalização de obras públicas executadas no concelho da Amadora, com eventual repercussão na segurança rodoviária".



Os investigadores averiguam suspeitas de que tenham acontecido irregularidades relacionadas com multas relativas a infrações laborais e outras.



A direção nacional da PSP confirmou à agência Lusa que as buscas decorreram na esquadra da Brandoa, apesar de afirmar que desconhece o processo.



A investigação é dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Sintra com a coadjuvação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária.