PJ faz buscas na IPSS "O Sonho"

Inquérito recai sobre suspeitas de peculato de uso, fraude na obtenção de subsídios e falsificação de documentos.

15:42

A Polícia Judiciária de Setúbal está a realizar buscas em três instituições de solidariedade social e em casas particulares da IPSS "O Sonho" por suspeitas de peculato de uso, fraude na obtenção de subsídios e falsificação de documentos, avança a SIC Notícias.



As buscas estão a decorrer desde as 10h00 desta sexta-feira. A sede da Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) "O Sonho" fica na cidade de Setúbal, onde a instituição tem várias unidades de creche e jardim de infância. O site da instituição tem estado em baixo esta sexta-feira.



Em atualização