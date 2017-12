Paula Brito e Costa suspeita de peculato e falsificação

A ex-presidente da Associação Raríssimas foi esta quinta-feira constituída arguida, estando indiciada dos crimes de peculato e falsificação de documentos.





O advogado de Paula Brito e Costa comentou esta quinta-feira o caso, à porta da casa da ex-responsável da associação. "Há uma investigação em curso, na Justiça e na Segurança Social. As investigações têm os seus prazos. Não é previsível que eu ou a pessoa que reside nesta casa [Paula Brito e Costa] prestemos alguma declaração nos próximos dias, semanas ou meses".



O causídico desvalorizou o facto de a sua cliente ter sido constituída arguida: "crimes, indicações, inquéritos, há muitos. Condenações, lá chegaremos".



A notícia surge depois de a Polícia Judiciária ter realizado várias buscas no âmbito da investigação em curso à associação Raríssimas.





Os inspetores da Unidade Nacional Contra a Corrupção passaram a manhã desta quinta-feira na casa da ex-presidente Paula Brito da Costa, no gabinete do antigo secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, no Ministério da Saúde e na Casa dos Marcos, unidade de tratamento gerida pela associação na Moita.