Oito detidos em operação da PJ contra explosivos de claques de futebol

Buscas da 'Operação Petardo' decorrem no Norte e Centro.

Por Tânia Laranjo | 13.07.17

A Polícia Judiciária de Braga está, em conjunto com a PSP e a PJ do Porto, a realizar uma operação que tem como alvo várias claques de futebol. Já foram detidas várias pessoas no âmbito da operação, sabe o CM. A PJ anuncia a detenção de oito pessoas, seis delas já com mandado de captura emitido e outras duas apanhadas em flagrante delito na posse de armas e explosivos, no decurso da 'Operação Petardo'.Em causa estão suspeitas dos crimes de posse e venda de material explosivo. Estão previstas várias detenções, no âmbito de uma investigação que decorre há vários meses.Ao que oapurou, estão envolvidos elementos das claques do Sporting de Braga e do Vitória de Guimarães.Decorrem buscas na sede dos 'Red Boys', a claque que apoia o Sporting de Brag.Foram também feitas buscas à casa de um vigilante do estádio do Dragão, que vive em Paços Ferreira, onde foi encontrado diverso material explosivo. O homem é suspeito de fornecer este material às claques do Vitória Guimarães e também aos Superdragões, do FC Porto.As buscas decorrem em cerca de 40 locais do Norte e Centro do País. Barcelos, Chaves ou Santa Maria da Feira, por exemplo, são locais onde foram encontrados explosivos.Outra das situações em investigação tem a ver com um ataque a tiro ao autocarro com seguranças da empresa 2045, ao serviço do Sporting Clube de Braga. Os suspeitos são adeptos do Guimarães, num caso que aconteceu em janeiro deste ano.A operação esta a ser acompanhada por um juiz de instrução e já foram apreendidos explosivos. Participa na operação a brigada de minas e explosivos da PSP.Pelas 11h50, a PJ divulgou um comunicado a explicar a operação em curso.

"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, com a colaboração da Diretoria do Norte, efetuou uma operação, em conjunto com a PSP, visando o cumprimento de seis mandados de detenção e de 34 buscas a residências e oficinas de pirotecnia".

A PJ refere que a operação teve como objetivo fazer frente a "atividades ilícitas relativas ao fabrico e venda de artigos pirotécnicos, ao tráfico de armas e a comercialização e utilização de petardos e tochas de fumo em recintos desportivos".

A autorirdade confirma também que a investigação também está relacionada com "os incidentes ocorridos em Braga após o jogo de futebol entre o S.C.de Braga e o V. de Guimarães, no dia 22 de janeiro de 2017, em que foi atingido com disparo de arma de fogo o autocarro que transportava funcionários da empresa de segurança que presta serviço no Estádio do S. C. de Braga".

"No decurso da operação foram ainda detidos em flagrante delito dois outros suspeitos pelo crime de detenção de armas proibidas, nomeadamente rastilho e engenho para lançamento de artigos pirotécnicos".

Os detidos têm idades compreendidas entre os 27 e os 53 anos e vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial.