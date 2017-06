PJ faz operação contra rede na Segurança Social que 'legalizou' mais de mil imigrantes

No decurso da operação, denominada Social Number, foram realizadas 48 buscas na área da Grande Lisboa, das quais 26 domiciliárias e 22 não domiciliárias. As buscas não domiciliárias foram realizadas a várias empresas e a instalações da Segurança Social, designadamente ao Centro Distrital da Segurança Social de Lisboa, tendo sido apreendidos documentos e material relacionado com a atividade criminosa em investigação e ainda mais de 50 000 euros em dinheiro.

O objetivo é permitir que estes imigrantes, depois de conseguirem entrar em Portugal e no espaço Schengen com vistos turísticos, consigam permanecer e circular pela Europa iludindo as autoridades - nomeadamente o SEF - exibindo um NISS como se de imigrantes legalizados se tratasse.

Esta operação da PJ, com 12 detidos, empenhou mais de 130 inspetores de norte a sul do país.

O modus operandi consistia na manipulação do Sistema Informático da Segurança Social, por meio da criação e alteração de registos na base de dados, atribuindo números de identificação da segurança social fraudulentos a cidadãos estrangeiros mediante o recebimento de contrapartidas, em valores da ordem das centenas de milhares de euros.

Os detidos serão presentes a tribunal, para determinação das medidas de coação.





Segurança Social garante ter colaborado com a PJ

A operação contou com a colaboração dos Serviços da Segurança Social, descreve o organismo em comunicado



"O Instituto da Segurança Social, IP. continuará empenhado no combate a todos o tipo de práticas que não estejam alinhadas com o seu Código de Ética ou que violem as normas que enquadram a atuação da Administração Pública.



Sendo esta uma situação isolada, cuja investigação está ainda em curso, o Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, IP, reafirma a confiança na vasta equipa que integra a rede de atendimento às empresas e aos cidadãos, cujo esforço diário muito contribui para a qualidade do serviço público prestado.", lê-se no comunicado da Segurança Social, enviado depois das diligências da PJ terem tido início.