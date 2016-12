PJ fez buscas em funerária e bombeiros da Batalha

Fonte da Polícia Judiciária (PJ) de Leiria confirmou à Agência Lusa a realização de buscas no quartel e na agência funerária, na quarta-feira."O processo está em fase de investigação para tentar perceber se a denúncia tem alguma consistência. Para já, recolhemos material para investigação", informou a PJ.O gerente da funerária em causa, André Espírito Santo, disse à Lusa estar de "consciência tranquila"."Julgo que isto tem a ver com a concorrência e há pessoas que não olham a meios para atingir os seus objetivos. A minha funerária só tem seis anos e tenho tentado dignificar o setor. Parece que há pessoas que andam a perder trabalho e fizeram a denúncia", revelou.André Espírito Santo confirmou as buscas e o facto de a sua mãe ser funcionária na corporação da Batalha "há 30 anos", pelo que esta situação a "está a transtornar muito"."Eu também fui bombeiro, mas entendi que era melhor sair. Estou disponível para esclarecer tudo junto da Polícia Judiciária, que está a fazer o seu trabalho", afirmou.