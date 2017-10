PJ identifica menor de 14 anos que ateou fogo no Fundão

Suspeito confessou entretanto ter ateado o fogo por meio de chama direta sobre um guardanapo de papel que seguidamente lançou ao solo.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, identificou um menor com 14 anos de idade, sobre o qual recaem fortes suspeitas da autoria de um incêndio florestal ocorrido no dia 04.10.2017, pelas 16H00, aproximadamente, num terreno adjacente ao Pavilhão Desportivo Municipal do Fundão.

O referido menor, que se encontrava acompanhado de outros três jovens, com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos, confessou entretanto ter ateado o fogo por meio de chama direta sobre um guardanapo de papel que seguidamente lançou ao solo.

Considerando que o incêndio assim gerado rapidamente fugiu ao controlo dos referidos menores, todos eles se colocaram imediatamente em fuga do local.

O incêndio provocou a queima de vegetação numa área de aproximadamente 0,5 hectare e só não terá assumido proporções de maior gravidade devido à pronta e eficaz intervenção dos bombeiros, que rapidamente acorreram ao local dos factos.