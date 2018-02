Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ investiga abusos sexuais em escola

Menor, de 12 anos, contou à irmã mais velha que tinha sido atacada por um colega, na Trofa.

Por Silvana Araújo Cunha e Tânia Laranjo | 01:30

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um crime de abusos sexuais cometidos contra uma menor de 12 anos por um jovem de 18, terça-feira, no interior de uma escola do concelho da Trofa. A queixa foi apresentada à GNR pelo pai, ontem, depois de a filha ter chegado a casa com a roupa ensanguentada. "Chegou à noite com sangue nas calças, mas disse que não era nada. Só hoje (ontem) é que ela contou à irmã mais velha que tinha sido violada pelo rapaz na escola", disse ao CM o pai da menina.



Os inspetores da PJ estiveram toda a tarde na escola e, após efetuarem as primeiras diligências, decidiram não avançar para qualquer detenção. O jovem foi ouvido durante várias horas, assim como a menina, que depois foi levada pelo pai para o Instituto de Medicina Legal para fazer exames médicos.

"Estou revoltado porque ninguém me diz nada da escola e sei que a culpa disto é por não terem funcionários suficientes. Amanhã mando a minha filha para a mesma escola que este homem?", interroga-se o pai, que não acredita na tese de que a filha mantinha uma relação com o rapaz.



Ao CM, o diretor do estabelecimento de ensino confirma que a investigação está a decorrer. "Vamos deixar as autoridades fazerem o seu trabalho e depois agir em conformidade. Os dois alunos vão manter-se na escola até que o inquérito tenha um desfecho". Quanto à acusação de falta de funcionários, o diretor diz que "chegam", mas acrescenta que, "com tantos alunos, vão sempre parecer poucos".



PJ exclui violação

Depois de ter ouvido o jovem de 18 anos durante várias horas, a PJ excluiu o crime de violação. Mesmo assim, caso se confirmem os contactos sexuais, será um crime de abusos.



1800 alunos

A escola onde o caso ocorreu tem cerca de 1800 estudantes. De acordo com o diretor do estabelecimento de ensino, o número de funcionários responsáveis pela vigilância ronda os vinte.



Pais revoltados

Apesar de a decisão da escola ser a de manter ambos os alunos a frequentar as aulas habituais, o pai da menina acha "inadmissível". "Vou mudar a minha filha de escola, não pode ser", disse.