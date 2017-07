PJ investiga alegado abuso sexual de menina de 5 anos em Ponte de Lima

Vítima está internada no hospital de de Santa Luzia.

Por Lusa | 11.07.17

pub

A Polícia Judiciária de Braga está a investigar um caso de alegado abuso sexual de uma menina de 5 anos participado às autoridades pelo centro de saúde de Ponte de Lima, disse esta terça-feira à Lusa fonte daquela força policial.Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo, que tomou conta da ocorrência, a denúncia foi feita pelo centro de saúde de Ponte de Lima, na passada segunda-feira, cerca das 17h00.Segundo aquela fonte explicou que "por se tratar de um caso que envolve uma menor, a investigação transitou para alçada da Polícia Judiciária (PJ) de Braga".À Lusa, o diretor da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), Frankelin Ramos revelou que a menina "está internada no hospital de Santa Luzia, desde segunda-feira, e a ser acompanhada"."A menina está bem e está a ser avaliada", afirmou.