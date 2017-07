Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ investiga assaltantes da moto

Ladrões atuaram com capacetes e armados com pelo menos uma pistola.

Por M.C. | 10:32

A Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa está a investigar a dupla de assaltantes que, fazendo-se transportar numa moto de elevada cilindrada, realizaram 4 assaltos de rajada em Lisboa e Cacém (Sintra) na quarta-feira.



Os ladrões, que atuaram com capacetes e armados com pelo menos uma pistola, roubaram uma loja da MEO e duas gasolineiras em Lisboa, e um pavilhão de comerciantes chineses no Cacém, de onde levaram quantias em dinheiro.



A PJ procura agora ligar estes quatro roubos aos assaltos a outras duas gasolineiras ocorridos a 7 de julho, na zona do Campo Grande, Lisboa.