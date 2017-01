PJ investiga desaparecimento em Grândola

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50% 25%

25%



25% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







50% Muito insatisfeito

50% 25%

25%



25% Muito satisfeito Outras 4 pessoas também já deram o seu contributo pub

Uma mulher, de 37 anos, foi dada como desaparecida na madrugada de segunda-feira, depois de o carro que conduzia ter sido encontrado na berma de uma estrada, com um vidro partido, no concelho de Grândola.A mulher estaria a regressar do emprego, em part-time, que mantinha num café numa povoação perto de onde reside. A situação está a ser investigada pela Polícia Judiciária depois de, inicialmente, ter sido alertada a GNR local.Segundo amigos da mulher, esta seria vítima de violência doméstica e "ultimamente começou a aparecer com marcas no corpo", asseguraram ao CM. Estaria separada desde o início de dezembro. Esta segunda-feira à noite, a mulher tinha o telefone desligado e permanecia incontactável.