PJ investiga furto e falsificação de cheques da Segurança Social

Megaoperação em curso.

09:22

A Polícia Judiciária está desde o início da manhã desta terça-feira a efetuar buscas na zona da Grande Lisboa no âmbito de uma operação que envolve furto e falsificação de cheques da Segurança Social.



Segundo fonte da PJ, a operação, da responsabilidade da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, envolve crimes de furto, falsificação de documentos (cheques da Segurança Social), burla, branqueamento e violação de correspondência.



As buscas na zona da Grande Lisboa arrancaram ao início da manhã e a PJ remete mais informações para o final da operação.