PJ investiga fogo em BMW

Por L.R. | 08:30

A PJ está a investigar as circunstâncias em que um carro ardeu por completo, este sábado de madrugada, em Rendufe, Guimarães.



O BMW estava estacionado na Rua do Martigo quando, pelas 06h00, as chamas deflagraram.



Os bombeiros foram ao local, mas já nada puderam fazer.



O veículo topo de gama ficou totalmente destruído.