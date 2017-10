Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ investiga incêndio com engenho suspeito

Dispositivo artesanal com paraquedas caiu em zona de mato rasteiro e deu origem a fogo.

Por Rui Pando Gomes e José Carlos Eusébio | 08:43

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um incêndio suspeito que deflagrou após a queda de um engenho incendiário estranho numa zona de mato no Vale da Azinheira, em Albufeira.



O caso ocorreu na quarta-feira, ao final do dia. Ao que o CM apurou, alguns moradores locais observaram a queda de um objeto estranho, alegadamente incandescente, preso numa espécie de paraquedas. O incêndio deflagrou numa zona de mato rasteiro e foi rapidamente extinto por populares.



A GNR de Albufeira foi imediatamente alertada mas entregou a investigação à PJ, que esteve no local a recolher vestígios. Ao que o CM conseguiu apurar, junto ao terreno onde deflagrou o fogo foi encontrado um engenho em tecido preso com uma corrente metálica a um pequeno paraquedas, feito de forma artesanal.



As autoridades suspeitam que o dispositivo tenha sido lançado a partir de um carro em movimento, com recurso a uma espécie de fisga, que passou numa estrada junto ao terreno onde o objeto caiu, na zona dos Olhos de Água. O engenho artesanal suspeito foi recolhido pelos investigadores da PJ e vai agora ser alvo de perícias para perceber qual a sua origem.