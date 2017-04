PJ investiga passado de predador sexual

A mulher sofreu vários ferimentos na cara e ficou a sangrar, porque o suspeito tentou tapar-lhe a boca com agressividade para que não gritasse. Ficou em estado de choque e está traumatizada.



A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o passado e os últimos passos dados pelo predador sexual na noite em que tentou violar uma mulher, na cidade de Loulé.O crime aconteceu na madrugada de sábado para domingo nas proximidades da rua Joaquim Rasquinho, quando a vítima seguia a pé para o trabalho, por volta das 05h40. A mulher, com cerca de 50 anos, foi atacada na rua por um homem que lhe tentou despir a roupa para a violar. Conseguiu gritar e o predador foi obrigado a fugir sem consumar o ato. A violação só não foi concretizada porque alguns moradores da zona ouviram os gritos de desespero da mulher e saíram de casa em seu socorro.Segundo oconseguiu apurar, os investigadores da PJ já ouviram um possível suspeito, mas este não foi detido. Tal como onoticiou ontem, a GNR fez as primeiras diligências após o crime. Na altura, foram encontrados um casaco, um boné e a identificação de uma pessoa na zona do crime. No entanto, as autoridades ainda estão a fazer averiguações para verificar se pertencem ou não ao agressor.