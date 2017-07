PJ investiga queda fatal de varanda

Vítima não resistiu aos ferimentos sofridos na cabeça.

Por L.O. | 10.07.17

Um homem de 42 anos morreu ontem de manhã, após ter caído de um terceiro andar na rua tenente Joaquim Manuel, no centro de Viseu. As causas da queda e consequente morte estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária.A vítima, de nacionalidade ucraniana, não resistiu aos ferimentos sofridos na cabeça e morreu. O corpo foi descoberto por uma vizinha que estendia roupa e se apercebeu da vítima prostrada no chão. O INEM ainda esteve no local, mas os médicos limitaram-se a confirmar o óbito.O homem estava a residir sozinho no apartamento, uma vez que a mulher e os dois filhos menores estavam em visita à Ucrânia.O corpo foi removido pelos bombeiros e será hoje autopsiado.