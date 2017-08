Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ investiga queda mortal em Santa Luzia

Mulher caiu a um terreno privado quando estava num miradouro, quinta-feira à noite.

Por Liliana Rodrigues e Silvana Araújo Cunha | 09:25

Uma mulher de 42 anos morreu depois de cair de um miradouro, no monte de Santa Luzia, em Viana do Castelo, na quinta-feira à noite. Com ela estava um amigo, que garantiu às autoridades não ter visto Paula Cristina Barros desequilibrar-se e cair para a ravina. Tudo aconteceu pouco antes das 23h00, quando o homem foi ao carro, por alguns minutos.



A Polícia Judiciária de Braga foi chamada ao local para investigar o caso e, para já, os indícios apontam para um cenário de queda acidental. A autópsia confirma um traumatismo cranioencefálico grave, que levou à morte da vítima e que é compatível com a queda que sofreu, de vários metros. Os exames complementares poderão ser fundamentais para confirmar a tese de acidente.



O amigo da vítima - única testemunha, apesar de garantir não ter presenciado a queda - não teria, "à partida", qualquer motivo que o levasse a empurrar a mulher, disse ao CM fonte ligada à investigação.



A vítima caiu do miradouro para um terreno privado, na Quinta de Valverde, no monte de Santa Luzia, em Viana do Castelo. "Ele só dizia que não sabia como ela caiu e que era amigo dela, que quando voltou do carro já não a viu", contou fonte dos bombeiros voluntários. "O alerta que recebemos foi para uma abertura de porta com socorro, precisamente na quinta para onde caiu", concluiu. Apesar das tentativas de reanimação da vítima, o óbito foi declarado no local.