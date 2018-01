Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ investiga roubos e caça traficante

Jovem de 20 anos escondia 2500 doses de haxixe – cerca de meio quilo.

Por J.T. | 09:15

A Polícia Judiciária de Lisboa investigava um homem por roubos e sequestros, tendo efetuado na segunda-feira uma busca domiciliária numa casa do Estoril, mas acabou por deter o irmão do suspeito.



O jovem de 20 anos escondia 2500 doses de haxixe – cerca de meio quilo.



Quando os inspetores da PJ entraram na casa procuravam provas que ligassem o alvo a crimes violentos. Ao vasculharem as divisões, acabaram por deparar-se com a droga, que o irmão do suspeito disse ser sua.



Vai ser presente a um juiz.