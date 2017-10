PJ militar recupera material roubado em Tancos

Ao todo, foram recuperadas 44 armas de guerra, granadas e explosivos.

A PJ militar recuperou esta madrugada parte do material de guerra roubado da base militar de Tancos.Em comunicado, enviado esta quarta-feira, a Polícia Judiciária Militar diz que a recuperação foi executada "com a colaboração do núcleo de investigação criminal da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Loulé".Ao todo, foram recuperadas 44 armas de guerra, granadas e explosivos."O material recuperado já se encontra nos Paióis de Santa Margarida, à guarda do Exército, onde está a ser realizada a peritagem para identificação mais detalhada", é dito.O material foi encontrado numa zona da Chamusca, após uma denúncia anónima. Segundo avança a revista Sábado, o material estaria espalhado pelo mato.Ficam por localizar as munições furtadas na mesma altura.

Prossegue a investigação criminal, que continua em segredo de justiça.

Recorde-se que foi furtado material de guerra dos paióis de Tancos, sendo que este furto apenas foi detetado a 28 de junho, desconhecendo-se a data real em que terá acontecido.Em atualização