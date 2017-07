Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ no rasto das armas roubadas no Exército

Desde 2001 que a PJ investiga o circuito das armas roubadas. Militar desviava armas em missões internacionais.

Por Tânia Laranjo e Ana Isabel Fonseca | 01:30

O roubo de armas no seio do Exército está a ser investigado pela Polícia Judiciária há pelo menos 16 anos. Com a morte do inspetor João Melo, que foi abatido a tiro em 2001 durante um assalto em Amarante com uma metralhadora kalashnikov, a PJ começou a perceber que diverso armamento de guerra, apenas acessível a militares, era desviado. Mas só com uma ação encoberta é que a investigação deu frutos, levando, em abril de 2016, à prisão de um sargento-chefe, colocado em Tancos.



Alcino Costa, de 53 anos, que está a ser julgado no Tribunal de Guimarães, está no centro das suspeitas: desviava diverso armamento de guerra dos quartéis onde estava colocado e também durante missões que realizou na Bósnia e no Kosovo. Uma realidade que leva também a que esteja a ser investigada a possibilidade de envolvimento de militares no recente roubo de armas nos paióis de Tancos, em junho deste ano.



A ação encoberta que levou a detenção do sargento chefe começou em 2009 e nela participaram três inspetores da Polícia Judiciária, que fingiram querer comprar armas a traficantes na zona Norte. Tinham nomes de código: ‘Ricardo’, ‘Romeu’ e ‘Raul’. Rapidamente, o envolvimento do militar Alcino foi descoberto. Joaquim Correia, um dos outros arguidos no processo que agora está a ser julgado, revelou aos inspetores encobertos que conseguia arranjar uma kalashnikov por mil euros. Tinha sido trazida pelo militar da Bósnia, onde esteve em missão. O mesmo traficante explicou que o sargento-chefe tinha ainda uma metralhadora Galil para vender.



O processo revela ainda que Alcino Costa tinha uma enorme facilidade em arranjar armamento. "O arguido valendo-se da sua qualidade profissional ao serviço do Estado-Maior do Exército acedia a armas, acessórios de armas e munições, que desviava a fim de serem transacionadas", diz a acusação do processo, que levou à detenção de 13 pessoas.



Negou no julgamento ter acesso facilitado ao armamento

No julgamento que decorre no Tribunal de Guimarães, o militar Alcino Costa refutou a acusação. "Nunca trabalhei na parte logística ligada ao armamento e o armamento é controlado à peça, à grama, é impossível qualquer arma sair do quartel", explicou o militar, que estava colocado em Tancos desde 2014.



Militar está preso

O sargento chefe Alcino Costa está em prisão preventiva desde abril de 2016, altura em que a Polícia Judiciária de Vila Real realizou a operação.



Armas apreendidas

Na operação, a PJ recuperou diverso armamento. Os inspetores apreenderam 38 armas, entre as quais duas metralhadoras de uso exclusivo militar, mais de cinco mil munições, granadas, aerossóis e várias facas.



Há 31 anos no Exército

Alcino Costa está há 31 anos no Exército, tendo estado em missões na Bósnia e no Kosovo. Entre 1994 e 2014 esteve colocado em Aveiro, tendo nesse ano sido transferido para Tancos.



Escondia armas

Durante as missões, Alcino terá misturado armas que iria vender no mercado negro com as do Exército. Foi assim que conseguiu introduzir o armamento.



Militar vende kalashnikov que matou inspetor da PJ

João Melo, inspetor da PJ do Porto, foi assassinado em janeiro de 2001, em Amarante. O jovem polícia estava na equipa que investigava o crime violento quando foi alvo de uma emboscada de um grupo de assaltantes. Houve uma troca de tiros, João Melo foi atingido por disparos de uma kalashnikov que segundo o DIAP do Porto foi vendida pelo militar Alcino Costa ao grupo dos Ferreiras.



A ação encoberta mostra também a verdadeira utilidade das armas transacionadas no mercado negro. A um dos agentes infiltrados, um dos vendedores garantia que só ficava satisfeito quando as armas que vendia cumprissem a sua função. "Queremos que estas armas matem polícias e juízes", confessou, enquanto garantia que conseguia arranjar um pouco de tudo. Desde kalashnikov, até UZI ou pistolas 6,35 milímetros.



As encomendas eram rapidamente satisfeitas, o mercado funcionava. Os preços eram tabelados. Uma kalashnikov custava pouco mais de 1000 euros, uma UZi cerca de 2500. Uma pistola de defesa pessoal poderia custar menos de 200 euros.



António Costa desvalorizou assalto em Tancos

A PJ ainda investiga o roubo nos paióis de Tancos, detetado nos últimos dias de junho. Desapareceu pelo menos uma centena de granadas de mão ofensivas, munições de calibre 9 milímetros e material explosivo. António Costa veio entretanto dizer que o material roubado era obsoleto.