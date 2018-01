Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ prende homem que tentou matar pai e filho em bombas

Esfaqueamento aconteceu durante uma rixa, em Penafiel.

09:04

A Polícia Judiciária do Porto deteve, esta quarta-feira, um homem de 34 anos suspeito de ter tentado matar, com recurso a uma navalha, dois homens, em Duas Igrejas, Penafiel.



O esfaqueamento aconteceu durante uma rixa numas bombas de gasolina, no passado domingo à noite.



As vítimas, pai e filho, de 47 e 23 anos, sofreram ferimentos graves.



De acordo com a PJ "uma das vítimas correu perigo de vida e foi intervencionada cirurgicamente".



Segundo a testemunha, Manuel Silva, tratou-se de um ajuste de contas. Agressor vai a tribunal.