Pedro Dias mentiu a GNR sobre manhã fatídica

Militar revela chamada em tribunal. Afirma que Pedro não sabia que Ferreira, militar baleado, estava vivo.

Por Tânia Laranjo e Daniela Vilar Santos | 09:43

"Há algum problema na quinta? Roubaram-me o gado?" Perguntou Pedro Dias a GNR.



"Abri a mala e vi o Caetano, estava em posição fetal" Relata enfermeiro que socorreu vítimas.



"O Ferreira vinha cheio de sangue"

Conta militar que ajudou vítima de Pedro Dias.



"Quando soube que eram eles, fiquei devastado" Afirmou Guarda Silva em tribunal.



"Ela estava viva. Ele estava aos pés dela" Conta GNR que encontrou vítimas de Pedro Dias.



"És burro. Não vês que está morto." Disse Pedro Dias ao Guarda Ferreira.

Pedro Dias, suspeito de ter cometido três homicídios em Aguiar da Beira e acusado de múltiplos outros crimes, continua esta quinta-feira a ser julgado no Tribunal da Guarda.Hoje são ouvidos oito testemunhas: a GNR Manarimba Pina, o guarda Marques, guarda Filipe Ferreira, guarda Toni Mateus, enfermeiros Joana Gonçalves e Horácio Filipe, o guarda Filipe Cruz e o PJ Fernandes da Costa. Este último é o PJ responsável pela investigação do processo e foi quem prendeu Pedro Dias.Nas sessões anteriores já foram ouvidas as vítimas de Pedro Dias, os familiares das vítimas e alguns militares da GNR que também estiveram envolvidos no caso.A primeira pessoa a ser ouvida foi a Sargento Manarimba Pina que atualmente se encontra a trabalhar no posto de Viseu. Disse que não conhecia o Pedro Dias mas que conhecia os militares baleados. Foi esta militar que apreendeu a carta de condução do arguido. "Cheguei ao local onde a viatura foi encontrada", começa por contar. Estavam a fazer reanimação a Caetano quando um militar lhe entregou o documento e a informou que caiu do bolso de Caetano."Peguei no telemóvel de um Guarda que ligou ao Pedro Dias. Perguntei onde é que ele estava. Pedi para ir ao nosso encontro", conta Pina. A militar refere que insistiu que tinham um assunto para tratar mas não contou a Pedro do que se tratava. "Ele disse que não podeia vir ter connosco e eu passei outra vez o telefone ao Cabo Jorge", diz a militar.Neste momento a advogado de Pedro Dias questiona Manarimba: "Acusou Pedro Dias [durante a chamada] de algum crime?"A militar responde que não porque naquela hora só tinham indícios: a carta de condução. "Precisava de saber mais. Por isso disse ao Pedro Dias para vir ter connosco", refere acrescentando que não sabia que vários militares já tinham ligado a Pedro Dias.Cabo Jorge foi o militar que ligou a Pedro Dias e passou a chamada a Manarimba. O militar conhecia o arguido há dois anos. Morava perto da propriedade da namorada deste. Cruzavam-se no café.O militar afirma em tribunal que também conhecia Caetano e Ferreira, os militares baleados."Às oito e meia recebi um telefonema de um colega a dizer que havia dois militares baleados. Fui para o posto. Ouvi nas comunicações que estavam a pedir para identificar uma carrinha que eu sabia que era usada por Pedro Dias e por outro familiar da então namorada, Ana Cristina", refere."Como eu sabia onde era a quinta onde Pedro Dias parava, em Vila Cha, fui ver se a carrinha estava lá.", conta o militar que recorda que tinha o número do homicida de Aguiar da Beira."Dei-lhe um toque e ele não atendeu. Entretanto chegam outros militares. Estamos a falar para decidir ir lá à quinta e ele devolve-me a chamada. Disse que não estava em Fornes e estava a caminho de Valladolid", conta Cabo Jorge. A chamada caiu e o militar voltou a ligar. A rede estava má e não conseguiram falar mas percebeu que Pedro disse que estava a caminho do aeroporto."Voltei a ligar já de número não identificado. Nesse momento ainda não sabia da carta de condução.", diz. Entretanto o militar recebe a informação sobre o documento de Pedro Dias e de que na quinta estavam as carrinhas que ele usava. Foram outros colegas que passaram lá.Pedro Dias liga ao Cabo Jorge. "Há algum problema na quinta? Roubaram-me o gado?", perguntou o homicida.O militar perguntou-lhe se tinha a carta de condução. Ele respondeu-lhe que não e que se esqueceu dela com os militares de Aguiar da Beira. "Fui jantar na Ana Cristina, eles até eram uns gajos porreiros", diz Pedro Dias. "Mandaram-me embora e nem levantaram o auto. Tinha um gasóleo que comprei mais barato", refere o arguido.Neste momento a chefe retira o telefone ao militar. Cabo Jorge afirma que não ouviu a conversa. "O Pedro Dias foi muito simpático. Disse que ia viajar mas que voltava no dia seguinte. Ele estava muito calmo. Ele não sabia que o Ferreira estava vivo", conta o militar.O Cabo Jorge foi falar com Ana Cristina. A carrinha que Pedro Dias usava era dela. Conseguiu o número da mulher e ligou-lhe. Ana Cristina mentiu. Disse que estava a chegar à escola e que Pedro Dias tinha dormido em sua casa. Que saiu às 8h30 da manhã da residência.À noite a mulher assumiu que mentiu e que só tinha visto Pedro Dias às 8h30 quando este foi trocar as carrinhas."Eu conhecia o Pedro Dias por piloto. Não associei de imediato ao nome Pedro Dias.", refere o militar. "Ele estava sempre muito calmo ao telefone. Quando lhe perguntei sobre a carta fez-se silêncio. Na altura não dei importância. Hoje é possível que estivesse a pensar numa resposta", continua.O militar conta que a ideia que tinha de Pedro é que era uma pessoa educada, com quem se podia conversar. Quando surgiram as notícias não associou que seria Pedro mas sim alguém que tivesse usado a carrinha em vez dele."Ouvi a sargento dizer-lhe que tinha de vir esclarecer uma coisa", refere.A advogada de Pedro Dias interrompe o testemunho: "É depois dai que se inicia a fuga que todos conhecemos". Quintela diz que a partir deste momento não houve mais chamadas. Pedro Dias nunca mais atendeu."Tenho uma chamada às onze e tal para o senhor Pedro. Deve ter sido acidental", termina Cabo Jorge.Felipe Ferreira, enfermeiro, começou por contar em tribunal que Carlos Caetano era seu colega de escola, Liliane era sua colega de trabalho na Santa Casa e que conhecia Ferreira de vista.O enfermeiro, que trabalhava nos bombeiros de Aguiar da Beira, foi chamado para socorrer os militares baleados. "Fui ao local. Fui ativado. Não sabíamos muita informação. Sabíamos que havia baleados", conta.Foram acionadas duas ambulâncias naquela manhã. Os bombeiros encontraram Ferreira em pânico. Dizia que estava baleado e que estava outro militar ferido dentro da mala do carro. Ferreira tinha uma algema na mão, segundo Felipe."Aguardamos por instruções para saber para onde ir. Começamos a procurar para atuar o mais rápido possível", conta o enfermeiro. Quando a GNR encontrou o carro os bombeiros foram de imediato para o local. O António Ferreira estava a receber tratamento na ambulância. "Paramos para a chegada da VMER e recebemos o aviso de que tinha sido encontrado o carro de patrulha", conta o enfermeiro.Os bombeiros foram ao encontro da viatura a pé, estava a 200 metros do local onde se encontravam."Façam o vosso trabalho mas preservem o local o mais possível", pediram os militares da GNR aos bombeiros."Abri a mala e vi o Caetano, estava em posição fetal", conta Felipe. Depois, tentou ver sinais vitais, como manda o protocolo, mas sem sucesso. Tirou a vítima da mala do carro com a ajuda dos colegas e continuou sem encontrar sinais vitais. "Estava em paragem cardiorespiratória", conta. Começaram a ventilar quando se aperceberam que a vítima tinha levado um tiro na cara.Os bombeiros tentaram reanimar Caetano, usaram o desfibrilador e levaram-no para dentro da ambulância. "Tentamos tudo. Chegou a VMER e confirmou o óbito", relata o enfermeiro."Cortei a roupa para o socorrer e caiu uma carta de condução já dentro da nossa ambulância. Deve ter caído do bolso", diz Felipe acrescentando que os militares da GNR que estavam no local questionaram os bombeiros se lhes pertencia. "São o Pedro Dias?", questionaram os militares.Os enfermeiros respondem que não e o militar entrega a carta de condução à Sargento Manarimba Pina.António Ferreira seguia no carro com Carlos Caetano na madrugada fatídica de 11 de outubro de 2016. Já com o colega morto na bagageira do carro, António foi até casa do Cabo Santos e pediu socorro."Levei um tiro na cabeça e o Caetano está morto", foram as primeiras palavras de António, conta o Cabo Santos em tribunal. O militar ligou de imediato para o 112 e tentou que o colega se mantivesse acordado. Depois, ligou para o comandante do Posto e contou o que se estava a passar."Não pude fazer nada. Ele obrigou-me", foram as palavras de António. O Cabo Santos diz não ter questionado o colega sobre quem o tinha baleado, tentou manter António acordado, tinha medo que ele desmaiasse. "Parecia uma eternidade", diz.O Cabo Santos conta durante o seu testemunho que o colega ia perdendo as forças e que o militar terá chegado à sua casa por volta das 7h15. "Só pedi, Ferreira aguenta-te", diz."O Ferreira vinha cheio de sangue, nem o olho conseguia abrir. Trazia a camisa enrolada na cabeça", conta Cabo Santos. Quando entregou António aos bombeiros, o militar foi à procura do carro da GNR onde supostamente estaria o corpo de Caetano. Cruzou-se com outras patrulhas e foram à procura. O comandante do posto disse-lhe a localização do carro e seguiram caminho.Quando encontraram o carro já lá estavam outros militares. Abriram a mala e tiraram o corpo de Caetano. "Podia ainda haver sinais vitais", afirma o Cabo.Enquanto alguns militares ficaram com Carlos Caetano outros seguiram um rasto de pingas de sangue, queriam encontrar o local onde Ferreira tinha sido baleado. "Encontramos um pinheiro onde estava uma poça de sangue. Deve ter sido o local onde o Ferreira foi baleado", conta o militar.Mais tarde, já de noite, o Cabo Santos foi com outros militares buscar o carro de Liliane e Luís Pinto. "Estava escondido, num local isolado, junto da zona do hotel, afirma. O carro do casal estava a cerca de um quilómetro do carro da GNR que já não andava, o que pode significar que Pedro Dias abandonou o local onde disparou contra Ferreira e foi até à estrada, onde se cruzou com Liliane e Luís."O Caetano era alegre, jovem, sorridente. Era um bom amigo, alguém com quem se podia contar", diz Cabo Santos.O Guarda Silva, que estava no posto quando Caetano e Ferreira entraram ao serviço começa por falar sobre o local onde a patrulha abordou Pedro Dias pela primeira vez. Segundo o militar, havia indicações concretas para passar por lá. No dia anterior, tinha havido um incêndio naquela zona."O Caetano ligou-me. Disse-me que estava uma carrinha parada. Deu-me o nome da pessoa. O nome completo", afirma Silva. Depois, o militar que estava de atendimento no posto ligou para Fornes de Algodres e atendeu o Guarda Almeida. Perguntou sobre Pedro Dias ao colega que lhe respondeu que o conhecia, mas não sabia muito mais. Silva voltou a ligar para Caetano e deu-lhe o número de outro militar que poderia saber mais sobre o homicida de Aguiar da Beira.Carlos Caetano avisou o colega que Pedro Dias trazia na viatura bidões de gasóleo e que queria saber se havia algum processo pendente e de quem se tratava. "O Caetano estava calmo, tranquilo. Era uma fiscalização normal" , conta Silva.Depois desta conversa e passado algum tempo, António Fereira pede via rádio informações sobre matriculas. Às quatro e meia os militares costumam voltar ao posto e desta vez, não voltaram. Silva achou estranho e ligou ao Caetano mas este já não atendeu. Depois ligou ao Ferreira que lhe disse: "já vamos".O Guarda Silva não achou estranho. Mas as sete e trinta recebeu informação do comandante dos bombeiros que havia dois feridos. "Não disseram se eram militares da GNR. As informações iniciais eram contrárias", afirma Silva."Quando soube que eram eles, fiquei devastado. Fiquei no posto a atender telefones e a ouvir as comunicações", conta.O militar Carlos Cruz, que trabalha no posto de Fornos de Algodres, recebeu uma chamada de Caetano a questionar se era possível que Pedro Dias andasse metido em assaltos."Eu disse-lhe que não. Mas que em Fornes se dizia que ele tinha um feitio esquisito", afirmou Cruz. O outro colega de Fornes, que seguia na mesma viatura que Cruz, ouviu a chamada e disse a Caetano para ter cuidado que Pedro Dias "andava armado".Caetano respondeu que Pedro estava calmo e também parecia calmo na forma como falava.Quando, de manhã, Cruz se apercebeu do que tinha acontecido decidiu seguir para Caldas da Cavaca e encontrou o carro da GNR. "Fomos os primeiros a chegar. Abrimos a mala. Tentei apanhar sinais vitais do Caetano. Eu disse para tirar o corpo da bagageira e tentar reanimar", conta o Guarda Cruz que teve de esperar pela chegada da PJ para mexer no corpo.Todos os militares que têm dado o seu testemunho em tribunal, contam que foram acionados vários postos da Guarda Nacional Repúblicana depois dos homicídios. Procuravam o carro da GNR e todos referem o mesmo: "Caetano estava morto na mala".O GNR Claudio Carneiro conta que tentou reanimar o colega porque tem curso de primeiros socorros. Não conseguiu. Esperaram pela ambulância e quando o corpo foi transportado caiu do bolso de Caetano a carta de condução de Pedro Dias.O militar Nuno Gonçalves contou esta quara-feira em tribunal que também andava à procura do carro da GNR quando encontrou Liliane. "Vi sangue e ouvi gemidos", conta o GNR.O casal estava camuflado com giestas, para não ser visto. Mas os gemidos da mulher chamaram a atenção do militar.Nuno pediu socorro e chamou a Polícia Judiciária. "Encontrei o casal. Ela estava viva. Ele estava aos pés dela", conta o militar.Esta terça-feira foram ouvidos os familiares das vítimas de Pedro Dias . Ao contrário do que aconteceu com António Ferreira, que pediu para Pedro Dias sair da sala para conseguir falar, os testemunhos desta segunda sessão foram dados em frente ao homicida de Aguiar da Beira.Foi ouvida a mãe de Liliane, Maria de Fátima, a mãe de Luís Pinto, Vírginia Pinto, vítima da freguesia de Moldes, António de Jesus e a ex-namorada de Pedro Dias.O militar da GNR António Ferreira, sobrevivente da madrugada fatídica de 11 de outubro de 2016, pediu para Pedro Dias sair da sala esta sexta-feira, no primeiro dia de julgamento. Não conseguia falar na sua presença.O tribunal aceitou e Pedro Dias assistiu ao depoimento por videoconferência, noutra sala. António Ferreira contou então o que aconteceu naquela madrugada. Depois de Carlos Caetano ser morto, o homicida ainda o ameaçou."Se mexeres os cornos fo****", disse Pedro ao militar que relatou o momento, emocionado. António diz que chamou o colega e que este já estava morto. "Foi um choque", diz. Pedro Dias disse-lhe: "És burro. Não vês que está morto." António respondeu-lhe: "Leva tudo, mas deixa-me socorrê-lo" O militar contou que, ainda hoje, questiona as atitudes de Pedro. Conta que quando Pedro Dias o levou no carro, um colega da GNR lhe ligou. O homicida não o deixou atender o telefone e continuou às voltas com o carro entre Lameiras e Aguiar da Beira. Andaram mais de duas horas de carro com o corpo de Caetano na mala. O homicida ainda questionou António sobre a localização do posto da GNR de Aguiar da Beira.Pensando que Pedro queria ir apagar os vestígios do crime, respondeu-lhe que havia muitos militares no posto, evitando que houvesse mais mortes. "És burro. Não vês que está morto?" Disse Pedro Dias a António Ferreira, militar da GNR.António relata que ainda estava escuro quando saiu do carro e Pedro Dias o olhou nos olhos e disparou. Sentiu tudo. A ser arrastado pelo chão, a serem colocadas pedras. "Quando acordei já havia dia. Tinha sangue a escorrer na cara. Fiquei um bocado perdido. O sítio não me dizia nada. Caía e levantava-me. Pensei que ia morrer", explica. O militar conseguiu chegar a uma casa. "Ajuda-me que o Caetano está morto", disse António que não se recorda de mais nada.Pedro Dias é acusado da prática de três crimes de homicídio qualificado sob a forma consumada, três crimes de homicídio qualificado sob a forma tentada, três crimes de sequestro, crimes de roubo de automóveis, de armas da GNR e de quantias em dinheiro, bem como de detenção, uso e porte de armas proibidas.Na altura em que foi marcada esta data para arranque do julgamento, ainda não figurava o crime de homicídio relativo a Liliane Pinto, que faleceu cerca de cinco meses após ter sido alvejada.A defesa prescindiu então do prazo para abertura de instrução do processo relativo a Liliane Pinto, por forma a conseguir juntá-lo ao processo principal, o que acabou por verificar-se.A primeira das 24 sessões do julgamento que já se encontram agendadas aconteceu na passada sexta-feira e requisitou medidas adicionais de segurança.O julgamento conta com 76 testemunhas por parte da acusação, informou a advogada do arguido, Mónica Quintela.