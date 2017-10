Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ reduz ataques a carros blindados

Apanhado último grupo no ativo, por roubo de há um ano.

Por Magali Pinto | 09:58

Os assaltos armados eram preparados ao pormenor. E no momento de avançar o gang usava capuzes, armas de fogo e viaturas roubadas. Era um dos últimos grupos a atacar carrinhas de valores, de Norte a Sul, depois de outros três gangs terem sido desmantelados pela Polícia Judiciária nos últimos meses – o que levou este tipo de criminalidade a cair a pique.



Agora, também estes três homens, entre os 33 e 36 anos, foram apanhados pela Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ, numa operação com 18 mandados de busca domiciliária e oito de busca a viaturas, tendo sido recolhidas provas.



Um dos últimos roubos do gang perigoso aconteceu há um ano, na Moita, e foi levado a cabo por quatro assaltantes. Encapuzados, três homens saíram para a via pública enquanto outro ficou no carro da fuga.



Pelo menos um deles estava armado com um revólver. O funcionário da carrinha de valores, da Esegur, com cerca de 35 anos, que ia carregar um multibanco no Centro Comercial das Fontainhas, foi rodeado pelos assaltantes. O homem que levava a arma de fogo agrediu a vítima com três coronhadas na cabeça. Foram rápidos a pegar nos três sacos com 70 mil euros, fugindo a alta velocidade de carro.



Nos últimos dez anos, sabe o CM, este é o ano em que se registaram menos assaltos a blindados – seis, quando faltam apenas dois meses para o final do ano. Isto tendo em conta que no ano passado ocorreram 23 roubos e que o pico foi atingido em 2007, com 81 carrinhas de valores atacadas.