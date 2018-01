Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ tenta atropelar PSP em serviço

Inspetor não acata ordem de paragem e recusa teste ao álcool.

Por Natacha Loureiro | 01:30

A PSP deteve um inspetor da PJ que não obedeceu a uma ordem de paragem quando agentes sinalizavam um acidente de viação. O caso ocorreu a 2 de dezembro na rua Cintura do Porto de Lisboa, pelas 13h30.



Quando a PSP dava ordem de paragem às viaturas que ali circulavam, o inspetor, que seguia num Audi cinzento, não obedeceu e guinou o volante em direção ao agente, obrigando-o a saltar para não ser atropelado. O carro foi intercetado poucos metros à frente e o condutor, de 37 anos, identificou-se como inspetor.



Foi solicitado que realizasse o teste de alcoolemia, mas o inspetor – que se encontrava de folga – soprou o balão de forma indevida pelo que não foi possível verificar se estava sob efeito de bebidas alcoólicas. E recusou repetir o teste.



Acabou por ser detido e levado para a esquadra por desobediência à ordem de paragem, tentativa de atropelamento e recusa de realizar o teste.



Um amigo que seguia no carro foi detido por injúrias. Foram ouvidos em tribunal e o processo baixou a inquérito. A PSP confirma as detenções.