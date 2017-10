Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ volta às buscas na Câmara de Oliveira de Frades

Executivo camarário não se mostrou disponível para prestar declarações.

A Judiciária de Aveiro voltou ontem a fazer buscas na Câmara de Oliveira de Frades. Em causa estão irregularidades na execução de obras municipais realizadas pelo executivo camarário, que não se mostrou disponível para prestar declarações.



Os inspetores entraram nas instalações pelas 09h30, altura em que o ainda presidente Luís Vasconcelos (PSD) se ausentou. O objetivo da PJ foi recolher documentos e arquivos informáticos para perceber se houve irregularidade na adjudicação de obras e se os concursos decorreram dentro da lei.



A busca contou também com a presença de procuradores do Ministério Público. Recorde-se que, a 19 de julho, a PJ também esteve na Câmara a inquirir funcionários.



Na altura, também a casa de Luís Vasconcelos, que nunca atendeu o telemóvel, e uma empresa de que é proprietário foram passadas a pente fino.



O presidente que ganhou as últimas eleições autárquicas, e que ainda não tomou posse, Paulo Ferreira, pelo Nós, Cidadãos!, disse "desconhecer os motivos da investigação".