Placa de gelo cai de telhado causa e danos em três carros

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Acabou da pior maneira a visita dos ocupantes de três carros que foram aproveitar a neve na Serra da Estrela. Por volta das 14h30 deste sábado, o gelo e neve que se tinham acumulado no telhado de um dos edifícios do centro comercial que funciona na Torre abateu-se sobre três viaturas que ali estava estacionadas.Três viaturas sofreram danos avultados, com vidros partidos, espelhos tombados e muitos danos na carroçaria.Os condutores protestaram com a administração da Turiestrela, que gere o espaço, mas foi-lhes dito que a empresa não assumia a responsabilidade pelos danos. Perto do local do acidente, outros carros permaneciam estacionados, no enfiamento do mesmo telhado que ainda tinha muita neve e gelo acumulados.