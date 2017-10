Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Placas com 600 quilos esmagam trabalhador

Homem de 51 anos, residente em Oeiras, estava a mudar de local as placas de vidro.

Por Pedro F. Guerreiro | 08:54

Um trabalhador de 51 anos morreu ontem de manhã após ser esmagado por várias placas de vidro que estavam a ser mudadas de local com recurso a um guindaste, no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António.



O acidente de trabalho aconteceu pouco antes das 12h00, junto à avenida Duarte Pacheco, em Vila Real de Santo António, quando vários trabalhadores de uma empresa subempreiteira estavam a fazer a mudança de sítio das estruturas de vidro que servem de paredes nos recintos de padel.



Em circunstâncias ainda por apurar, um dos trabalhadores, de 51 anos, acabou por ficar esmagado por seis placas de vidro, com um peso superior a 100 quilos cada, quando estas estavam a ser manobradas por um camião com um guindaste.



A vítima, um trabalhador com residência na zona de Oeiras, ficou imediatamente em paragem cardiorrespiratória e acabaria por ser transportado para o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Vila Real de Santo António pelas equipas de socorro, mas o óbito acabou por ser declarado pouco depois.



Além dos meios dos bombeiros locais, Serviço Municipal de Proteção Civil e INEM, a PSP foi chamada e fez várias diligências, tendo dado conhecimento do incidente à Autoridade para as Condições do Trabalho e ao Ministério Público, ao qual cabe apreciar o caso e determinar se poderá estar em causa um mero acidente de trabalho ou um crime de homicídio por negligência.