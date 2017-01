Placas no Cabo da Roca para evitar acidentes

O local tem sido palco de acidentes, que já provocaram vítimas mortais. Em 2014, um casal de polacos morreu em frente aos dois filhos, de 5 e 6 anos, aos cair de uma ravina de 80 metros de altura, quando as crianças lhes tiravam uma fotografia.



O Cabo da Roca, na freguesia de Colares, é visitável até uma zona à altitude de 140 metros, mas muitos turistas passam a vedação e precipitam-se na crista da arriba, para tirar fotografias. Além da vista e da simbologia do local, o Cabo da Roca tem um farol e uma loja.O local tem sido palco de acidentes, que já provocaram vítimas mortais. Em 2014, um casal de polacos morreu em frente aos dois filhos, de 5 e 6 anos, aos cair de uma ravina de 80 metros de altura, quando as crianças lhes tiravam uma fotografia.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

É o ponto mais ocidental da Europa continental e um local visitado diariamente por centenas de turistas. Mas a vontade de obter as melhores vistas e de tirar fotografias para a posteridade tem custado a vida aos mais incautos. Para evitar mais acidentes, a Autoridade Marítima anunciou ontem que vão ser colocadas cinco placas de interdição de atravessamento de vedação no Cabo da Roca, no concelho de Sintra.Segundo um comunicado da Marinha, após reuniões entre a Autoridade Marítima , a autarquia e a Associação Portuguesa do Ambiente, foi decidida a colocação de placas, a beneficiação e fortalecimento da vedação e a sensibilização dos operadores turísticos, "no sentido de os guias alertarem os turistas para o perigo existente".Quem não respeitar a sinalização e violar a zona assinalada como interdita incorre no pagamento de uma coima, entre 30 a 300 euros. A intenção das autoridades é que "a colocação de sinalética desincentive práticas de risco e possibilite a atuação da Polícia Marítima no âmbito contraordenacional", refere o mesmo documento.