Plano de contingência para evitar falta de água

Dez localidades do concelho de Vila Real poderão registar situações preocupantes no verão.

Por Manuel Jorge Bento e Lusa | 09:18

A Câmara de Vila Real admite a possibilidade de momentos de rutura no abastecimento de água, durante o verão, e está a preparar um plano de contingência que inclui o transporte do bem essencial em cisternas e autotanques para depósitos locais. Está também em curso uma campanha, junto da população, que apela à poupança de água, nomeadamente em regas, lavagem de carros e banhos prolongados.



"Tendo consciência de que em breve a população, em alguns casos, duplicará, com a vinda dos nossos emigrantes, temos óbvias preocupações de que haja quebra no consumo ou no fornecimento de água", afirmou o presidente do município, Rui Santos. Há freguesias onde se poderão verificar situações preocupantes, nomeadamente nas que são abastecidas por captações próprias, como furos ou nascentes, ou onde as bacias hidrográficas estão já em níveis baixos. Foram dados os exemplos de Campeã, Torgueda, Mondrões, Pena, Quintã, Vila Cova, Adoufe, Vilarinho da Samardã, Borbela e Lamas de Olo.



"Água. Poupe agora para não faltar depois!" é o mote da campanha que a Empresa Municipal de Água e Resíduos de Vila Real está a realizar junto da população, através de panfletos, distribuídos com a próxima fatura mensal, e a dinamizar através das redes sociais do município.



Outros concelhos do distrito, como Murça, Alijó e Peso da Régua, já estão também a apelar à moderação nos consumos. Em Alijó, após o incêndio do fim de semana, os níveis da barragem que abastece parte do território desceram significativamente.

No fim de junho, 80% de Portugal continental estava em se-ca severa ou extrema.