Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Plano era envolver Marcelo e Passos no escândalo

Marcelo é alvo de críticas: José Sócrates diz que é um “palerma”e critica as férias que teve com Ricardo Salgado.

Por Tânia Laranjo e Débora Carvalho | 01:30

Envolver Marcelo Rebelo de Sousa, envolver Passos Coelho e criar a convicção de que Salgado foi ‘inventado’ pela direita. Era este o plano de José Sócrates que embora fosse ligando ao banqueiro para mostrar a sua solidariedade pela prisão ‘injusta’ ia pedindo também aos mais próximos que espalhassem a palavra e alimentassem o boato.



"Até mesmo no plano do comentário pá, eu acho absolutamente (...) estou a falar do Marcelo, o Marcelo Rebelo de Sousa pá, no seu comentário, na televisão põe-se a falar do caso Espírito Santo (...) mas a mulher dele é administradora do BES, pá!", comenta Almeida Ribeiro, ex-secretário de Estado do PS e Sócrates dispara: "Eh pá, o gajo não tem vergonha na cara".

Nessa conversa, Almeida Ribeiro lamenta mesmo que "ninguém fale da ligação óbvia". "É ligação do Passos Coelho, através da Fomentinvest, com o Grupo Espírito Santo".



António Peixoto é outro dos pivots para que a informação se espalhe. Sócrates pede ao blogger que saiba pormenores sobre a ligação de Passos Coelho ao ex-líder do BES. E que depois vá "plantando" textos no blogue Câmara Corporativa, para ver se os mesmos se tornam virais.



Noutro momento, com Daniel Proença de Carvalho, Sócrates volta a queixar-se: "É nestes momentos pá, que o país se revela pá! (…) Eu fico absolutamente revoltado, revoltado! E depois quem se indigna? O caraças pá! Quem se indigna? Eh pá, eu, oiça, sabe que antes de vir, tive a ver, alguém me chamou a atenção para isso, e fui ver aquele palerma, daquele Marcelo Rebelo de Sousa, pá! Um tipo que acompanhou o Ricardo Salgado em férias, visita de casa e não sei quê, e pá, vir dizer que o BES progrediu no tempo do Guterres e no tempo do Sócrates! Tá a ver o que o gajo quer dizer?! (...) pá, este gajo é apenas desprezível pá! Desprezível pá!".



Proença de Carvalho pergunta pela reação de António Costa. " Olhe, já nem me lembro, portanto não deve ter sido nada de especial, enfim, foi para aquela linha, pronto", afirma Sócrates.



Explica a Camões mudança de advogado

Quando a ‘Sábado’ noticiou que Sócrates estava a ser investigado - um mês depois de Salgado ter sido detido - Afonso Camões, hoje diretor do ‘JN’, perguntou a Sócrates se Proença - atualmente o seu ‘chefe’ - ainda era o advogado do ex-governante. "Mudei, mudei", disse Sócrates e Camões ficou preocupado: "Acho que não foi uma boa ideia!". "Achas? Eh pá, ele achou bem. Porque ele é do Ricardo Salgado".



A preocupação do administrador da Lusa era evidente: "Tu falaste-lhe nisso, não é? Para que não se sinta desconsiderado". "Falei, então!", garantiu Sócrates.



Granadeiro afirmou que era chique ter conta na Suíça

Henrique Granadeiro, ex-presidente da PT, afirmou aos investigadores da Operação Marquês que tinha contas bancárias na Suíça porque em 2007, quando terá recebido 6,7 milhões de euros de alegadas luvas do Grupo Espírito Santo (GES), era chique ter contas na Suíça.



O dinheiro foi transferido para a conta de Granadeiro no Banco Pictet através de duas operações realizadas em julho e dezembro de 2007. As verbas tiveram origem na Espírito Santo Enterprises, offshore suspeita de ser um saco azul do GES para o pagamento de luvas a políticos e empresários. A explicação de Granadeiro sobre ser chique ter contas na Suíça, em 2007, foi dada no interrogatório a que foi sujeito no início deste ano, que a revista ‘Sábado’ ontem divulgou.



O ex-presidente da PT assumiu que é amigo de Ricardo Salgado e justificou os pagamentos do GES, em 2007, com trabalhos de reestruturação que fez para a cerâmica SECLA, nas Caldas da Rainha, que pertencia ao GES. O Ministério Público acusou Granadeiro de ter recebido um total de 20 milhões de euros em luvas do GES, por alegados favores ao GES em negócios da PT.