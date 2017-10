Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Plano Municipal de Emergência ativado em Braga

Neste momento, estão cortadas as estradas "da Falperra e do Bom Jesus", além de "poder haver uma ou outra condicionadas".

Por Lusa | 04:37

O Plano Municipal de Emergência de Braga foi ativado durante a madrugada deste segunda-feira, depois de uma reunião da comissão municipal de Proteção Civil, disse à Lusa fonte da proteção civil no município.



A mesma fonte adiantou também que o posto de comando de operações está a ser deslocalizado para a zona do Sameiro e que em termos de feridos, "felizmente, não há nada a registar".



Firmino Marques acrescentou que no local onde ardeu uma casa antiga aconselharam as pessoas das casas circundantes a sair "por ação cautelar", estando neste momento a situação controlada.



Foram também evacuados um hotel na Falperra, os utentes do Projeto Homem (unidade de desintoxicação) e ainda "uma instituição religiosa", estando todas essas pessoas "em segurança".



O vereador da Proteção Civil em Braga negou também os rumores que apontavam para a evacuação de um hospital privado e uma pensão ardida, explicando que "o fogo andou sempre longe do hospital", apesar de terem colocado "um meio perto das imediações" do mesmo.



Às 22h20 de domingo, a Câmara Municipal bracarense aconselhava a população, através de uma rede social, a "seguir as indicações das autoridades", a "evitar a colocação de veículos nas vias das viaturas de socorro" e apelaram para que os cidadãos permanecessem "dentro das habitações, mantendo janelas e portas fechadas".



Já de madrugada, o Arcebispo Primaz de Braga afirmou esta noite ser "imperioso apurar responsabilidades e agir" numa publicação na página do Facebook da Arquidiocese, referindo-se aos incêndios em Portugal.



Cerca das 04:00, a página na internet da Proteção Civil assinalava 20 ocorrências em Braga, nas quais estavam presentes 363 operacionais, apoiados por 122 veículos.