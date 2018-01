Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Podia ter sido dada mais água aos recrutas”

Capitão Miguel Faro, que liderou outros cursos de Comandos, admite que limite de 3 litros diários pode ser alterado.

O capitão do Exército Miguel Faro, de 33 anos, que já liderou quatro cursos de Comandos, reconheceu ontem no Campus de Justiça – na instrução do caso das mortes de Hugo Abreu e Dylan da Silva, recrutas - que a ‘Prova Zero’ é "provavelmente um dos momentos mais difíceis da formação", mas admitiu que em caso de desidratação o instrutor pode dar água extra - para além dos três litros diários - aos recrutas.



O mesmo oficial vai mais longe. A 4 de setembro de 2016, dia em que os termómetros atingiam os 40 graus, e tendo em conta que havia um aviso do IPMA, "o treino podia ter sido mudado". Ou isso ou reforçar os meios médicos nessas alturas.



Mas o capitão alerta: "Há muitas limitações de ordem logística nas Forças Armadas. Uma coisa é o mundo ideal em que temos direito a tudo o que solicitamos, outra coisa é a realidade. E basta andar dentro das unidades para perceber as limitações logísticas".



O oficial do Regimento de Comandos, que já esteve em missões no Afeganistão e na República Centro-Africana, foi uma testemunha arrolada por um dos 19 arguidos do processo e revelou que "em qualquer curso há sempre elementos que acabam no hospital. E não há nenhum instrutor que não passe por aquilo que o instruendo passa durante o curso", disse.



O capitão Miguel Faro salienta que "não existe vontade em prejudicar os recrutas" e, questionado pela procuradora da República, Cândida Vilar, sobre o porquê de os treinos serem tão exigentes, referiu que "servem para prepará-los para missões de combate com temperaturas extremas e, por vezes, com parcas condições de segurança", rejeitando que sirvam para compensar a falta de meios nas missões internacionais em comparação com outros países.



Hugo Abreu e Dylan Silva, de 20 anos, eram da Madeira e de Ponte de Lima, respetivamente. Morreram como consequência da desidratação extrema.



"Infelizmente aconteceu"

Sobre a morte de Hugo Abreu e Dylan da Silva, o capitão Faro referiu: "Infelizmente isto aconteceu, mas julgo que não resultou da falta de competência".



Indemnizações

Os pais das vítimas pediram 700 mil euros de indemnização ao Estado e aos arguidos - os pais de Hugo Abreu pedem 300 mil e a mãe de Dylan pediu 400 mil.



Liderou curso polémico

O capitão Miguel Faro também liderou um curso polémico dos Comandos, no qual nove recrutas foram parar ao hospital. Um deles teve de fazer hemodiálise.