Polémica com abate de 22 plátanos em escola de Samora Correia

Decisão foi tomada sem consultar Ministério da Educação, que pediu esclarecimentos.

Por Bernardo Esteves | 08:32

O abate de 22 plátanos na Escola Básica de 2º e 3º ciclo Professor João Fernandes Pratas, em Samora Correia (Benavente), surpreendeu ontem a população da vila ribatejana.



Ao Correio da Manhã, a diretora do Agrupamento de Escolas de Samora Correia, Luísa Carvalho, garantiu que estragos provocados pelas árvores obrigaram ao corte. "Tomámos esta decisão porque as raízes dos plátanos estavam a provocar danos no piso e nas canalizações. Os danos eram já visíveis", afirmou a diretora, revelando que serão agora plantadas "oliveiras, que são árvores de menor dimensão".



A diretora garante que o agrupamento tem autonomia para tomar esta decisão, uma vez que a intervenção "não implica alterações estruturais".



Mas o Ministério da Educação vai solicitar esclarecimentos. "Esta decisão foi tomada pela direção do agrupamento, ouvida a opinião de especialistas, e não foi comunicada ao ME, pelo que os serviços competentes já pediram informação adicional", disse ao CM o gabinete do ministro, frisando que, segundo o agrupamento, "estavam em causa constrangimentos estruturais graves, nomeadamente ao nível da rede de esgotos".



O ME garante que "os custos da operação foram financiados pela própria escola". O caso foi levado ontem à reunião da Câmara de Benavente pelo PS.



O presidente da autarquia, Carlos Coutinho (PCP), está "indignado": "Prestamos apoio às escolas na retirada dos podantes sobrantes e este ano fomos surpreendidos com este abate. Acreditamos que isto tenha por base um estudo, mas vamos pedir esclarecimentos à escola."