Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia acusado de ficar com telemóvel de condutor

Apropriação terá acontecido durante uma ação de fiscalização. Telemóvel vale mais de mil euros.

20:19

Um agente da PSP foi acusado pelo Ministério Público (MP) de se apropriar de um telemóvel pertencente a um condutor sujeito a uma ação de fiscalização, no Porto, referiu esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.



Na sua página oficial, a procuradoria adiantou que a acusação, datada de 20 de dezembro de 2017, imputa ao arguido um crime de peculato.



De acordo com a acusação, citada na PGD, a 01 de outubro de 2017, pelas 04h00, na Rua Faria Guimarães, no Porto, o polícia determinou que um condutor de um automóvel fizesse o teste de pesquisa de álcool no sangue, que deu positivo.



Nesta sequência, acrescentou, antes que o condutor fosse conduzido para a esquerda da PSP do Bom Pastor, o agente, enquanto lhe estacionava e fechava o carro, com a chave que o mesmo lhe deu, apropriou-se de um telemóvel no valor de 1.038 euros.



Por esse motivo, o MP requereu que seja aplicada ao arguido a pena acessória de proibição do exercício de função.