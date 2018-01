Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia agredido a soco na Moita

Agente hospitalizado após intervenção numa casa.

Por Magali Pinto | 08:43

Mal a patrulha da PSP chegou à casa de onde tinha partido a denúncia de desacatos foi logo insultada: "O que é que estes filhos da p... estão aqui a fazer?" E logo a seguir começaram as agressões. Um dos polícias acabou no hospital devido às pancadas que sofreu, sobretudo a soco na zona da cabeça.



Apesar da resistência, que obrigou a patrulha a chamar reforços, um homem de 39 anos acabou detido, mas foi libertado e notificado para hoje ser levado a um juiz de instrução criminal para aplicação das medidas de coação.



O alerta às autoridades caiu na esquadra da Baixa da Banheira, Moita, às 22h00 de sábado e dava conta de desavenças entre vários familiares, que incluíam ameaças de morte. Os vizinhos chamaram a polícia e, por isso, uma patrulha deslocou-se à casa onde ocorriam os desacatos. Foi quando as atenções se viraram para os agentes e logo surgiram as agressões.



No ano passado, perto de 400 polícias foram agredidos em serviço - na maior parte dos casos, os agressores, presentes a um juiz de instrução criminal, ficaram sujeitos à medida de coação menos gravosa - o termo de identidade e residência.



No caso de sábado à noite, o homem de 39 anos foi detido mas acabou por ser libertado e apenas notificado para se apresentar hoje perante a Justiça.



Hoje de manhã, o homem terá de se apresentar ao juiz no Tribunal da Moita. Se não o fizer, incorre num crime de desobediência e poderá ser alvo de um mandado de detenção.



PORMENORES

Montijo

Em novembro do ano passado, no Montijo, o chefe Carlos Meireles foi atingido a murro quando defendia uma mulher de ser agredida pelo filho junto à esquadra da PSP.



Lisboa

Em outubro, um agente da PSP foi filmado a ser agredido com violência no jardim de Santa Catarina, em Lisboa. O agressor tinha antecedentes criminais por ofensas à integridade física.



Loures

Em julho, um grupo de polícias foi agredido brutalmente por um gang violento nas festas do Catujal. Um dos polícias ficou vários meses de baixa.