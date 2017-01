Polícia agressor de Guimarães louvado pela PSP

Ainda assim, mantém-se à frente da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Guimarães e voltou a liderar o patrulhamento ao Estádio D. Afonso Henriques no último jogo com o Benfica.

O subcomissário Filipe Silva, filmado pela CMTV a agredir um adepto do Benfica à frente dos dois filhos menores e de agredir o pai daquele, no exterior do estádio do Vitória de Guimarães, recebeu um louvor do Comando de Braga da PSP pelos bons serviços prestados e competência demonstrada nos policiamentos aos recintos desportivos.A distinção, publicada sexta-feira na ordem de serviço do Comando de Braga, sublinha que os serviços prestados pelo oficial - acusado pelo Ministério Público de ofensa à integridade física, falsificação de documentos, denegação de justiça e prevaricação - "prestigiam a polícia".A decisão do comandante distrital está a causar polémica interna, já que Filipe Silva ainda não foi julgado criminalmente, pois requereu instrução do caso que aconteceu a 17 de maio de 2015, e tem o processo disciplinar suspenso à espera de decisão da ministra da Administração Interna.