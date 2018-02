Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia apanha ladrão em série

Jovem suspeito de concretizar cerca de quatro dezenas de furtos em Viseu.

Um homem de 18 anos foi detido pela PSP de Viseu por suspeita da autoria de quatro dezenas de furtos de veículos, em casas e estabelecimentos comerciais. A polícia reconhece que o suspeito andava a causar alarme social na zona de Viseu



Apesar da idade, o suspeito já tem um longo cadastro de crimes e já era um 'velho conhecido' das autoridades policiais. O assaltante há muito tempo que andava a ser vigiado pela PSP que finalmente o apanhou fora de flagrante delito, mas armado com uma pistola. Segundo adiantou ao CM fonte policial, o homem é suspeito da autoria de dezenas de furtos em casas e edifícios comerciais. Atuava sozinho e sobretudo de noite.



Mas foi no crime de furto de veículo que acabou por ser apanhado. De acordo com a PSP, o jovem atacava sobretudo veículos de transporte de mercadorias. O condutor parava a viatura à porta do estabelecimento comercial e, na altura em que levava a encomenda, o ladrão aproveitava-se do facto de a chave estar na ignição para a furtar. Nas últimas semanas repetiu pelo menos quatro vezes o crime. Já na posse do veículo, o assaltante abastecia-os de combustível sem pagar e conduzia-os para a zona de Aveiro e Porto, onde acabava por os abandonar.



O suspeito passou uma noite nos calabouços da PSP e na sexta-feira foi presente a um juiz de instrução do tribunal de Viseu, que lhe decretou prisão preventiva até à realização do julgamento. Recolheu ao estabelecimento prisional da cidade.