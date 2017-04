Polícia de Elite tortura mulher e filhas





A mulher fugiu para uma casa-abrigo, mas uma semana depois acedeu aos pedidos do marido. Foi agredida no carro quando regressavam a casa.



No acórdão, os juízes recordam uma discussão em que o polícia - atualmente já fora da elite da PSP e a fazer serviço de secretaria no Comando de Lisboa - encostou a sua arma de serviço à cabeça da mulher, que desconhecia não estar municiada, e premiu o gatilho. Conforme as filhas cresceram, foram-se colocando entre as discussões dos pais, para as interromperem, e foram também agredidas com chapadas e com o cinto e chamadas de "atrasadas mentais", "burras" e "cabras". Dizia-lhes: "São umas m..., que não fazem nada em casa."A mulher fugiu para uma casa-abrigo, mas uma semana depois acedeu aos pedidos do marido. Foi agredida no carro quando regressavam a casa.

O que achou desta notícia?







92.9% Muito insatisfeito

92.9% 1%

1% 1%

1% 1%

1% 4.1% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







92.9% Muito insatisfeito

92.9% 1%

1% 1%

1% 1%

1% 4.1% Muito satisfeito pub

Agente principal no Grupo de Operações Especiais, a unidade de elite da PSP, o homem de 53 anos agrediu a mulher uma vez por mês durante os 23 anos de casamento, assegura o Tribunal de Santarém. À tortura, com murros, pontapés, com o cinto e a pistola de serviço apontada à cabeça da mãe, não escaparam as três filhas, agora com 25, 20 e 16 anos.As vítimas fugiram de casa em junho de 2015. O polícia foi agora condenado a 5 anos de pena suspensa, ficando proibido de se aproximar da mulher e das três filhas - que tem de indemnizar em 23 500 euros apesar de estar insolvente. Mas viu os juízes devolverem-lhe a arma.Segundo o acórdão, a que oteve acesso, a mulher foi sofrendo consecutivamente de "pontapés, bofetadas e socos". O polícia atirou-lhe objetos. Chamava-a de "p..." e gritava-lhe frases como: "Ganho mais que tu - devias ir dar a c... para a autoestrada." O tribunal deu como provadas relações extraconjugais que o agente do GOE usava para "menosprezar" a vítima, comparando-a com as outras. Quando a conversa não agradava, reagia dizendo que "partia a boca toda" à mulher.