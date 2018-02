Polícia de São Paulo prende 45 pessoas por pedofilia

Suspeitos foram presos em duas operações distintas mas simultâneas.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 22:46

A Polícia Civil (Judiciária) do estado brasileiro de São Paulo prendeu esta terça-feira 45 pessoas acusadas de pedofilia. Os suspeitos foram presos em duas operações distintas mas simultâneas, uma levada a cabo pelo DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, da capital, São Paulo, e a outra por agentes da Divisão Seccional de Taboão da Serra, cidade vizinha à capital paulista.

Nas duas operações, que reuniram mais de 150 viaturas e centenas de agentes, foram presas pessoas que comprovadamente acediam a sites de pornografia infantil ou armazenavam e difundiam conteúdos sexuais envolvendo crianças. A ação da Seccional de Taboão da Serra cumpriu 49 mandados de busca e apreensão nesta cidade e em outras 21 da Grande São Paulo, e a do DHPP cumpriu outros 29 mandados na capital e algumas cidades próximas, incluindo no litoral.

Além das prisões, foram apreendidos computadores de mesa, portáteis, canetas e outros equipamentos informáticos contendo imagens de sexo com menores. No final da tarde desta terça-feira algumas ações ainda estavam a ser levadas a cabo, o que poderia fazer aumentar o número de detidos.

No caso da operação levada a cabo pela Seccional de Taboão da Serra, as investigações começaram há seis meses, depois de uma denúncia anónima. No caso da ação levada a cabo pelo DHPP, as investigações começaram em Dezembro passado, com os suspeitos a serem monitorizados por agentes especializados.

Dois casos específicos chamaram a atenção dos agentes, os de um homem que trabalha numa escola infantil, e o de outro que trabalha num Buffet especializado em festas infantis, por ambos terem fácil acesso a crianças. Novas diligências serão agora realizadas para verificar se os dois, além de armazenarem conteúdo pedófilo, também o produziam e participavam, o que pode levá-los a serem incriminados igualmente por violação de vulneráveis.

Sexta-feira passada, agentes da Polícia Federal de Santos, no litoral paulista, prenderam na pequena cidade de Eldorado um lavrador de 35 anos acusado de ser um dos líderes de uma rede internacional de pedofilia. A prisão foi uma ação conjunta entre as polícias do Brasil e de Espanha, que trocaram informações e monitorizavam o suspeito, que se estima tenha propagado pelo mundo através do telemóvel mais de 10 mil conteúdos de pedofilia.